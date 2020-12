Cristiano Ronaldo | “Amo la boxe e la preferisco al calcio in tv Voglio continuare a giocare a lungo”

(Di martedì 15 dicembre 2020) Fermi tutti: parla. L'attaccante della Juventus è uno dei protagonisti del documentario prodotto da DAZN "Parallel Words" che ha dato modo al portoghese di raccontare alcuni dettagli personali ad oggi ancora inediti.: lae il futurocaption id="attachment 1053561" align="alignnone" width="693"(getty images)/caption"Il mio rapporto con la? Quando ero al Manchester United un allenatore facevacon me. Penso che praticarla possa fare bene a un calciatore perchè acuisce i tuoi sensi e impari a muoverti", ha esordito CR7. "Laè più difficile perchè quando gareggi sei solo. Non credo che avrei potuto fare il pugile, è dura.a ...

TORINO – Il due volte campione del mondo di pugilato Gennady Golovkin ha parlato in una doppia intervista concessa ai microfoni di DAZN con Cristiano Ronaldo. “Il calcio è stato il mio primo sport, l’ ...Sport - Il portoghese, in particolare, si è dimostrato molto incuriosito dalla carriera del kazako: " Giocare a calcio è la mia passione, ma poi guardo altri sport in televisione. Tra una partita di ...