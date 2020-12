Il dolore di Iva Zanicchi per la morte del fratello: “Non riesco ad elaborare questo dolore” (Di domenica 13 dicembre 2020) Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, Iva Zanicchi ha raccontato la recente e terribile esperienza con il Covid-19, che le ha strappato l’amore del fratello. La cantante si è mostrata forte, ma ancora profondamente provata più che dalla malattia dal dolore della perdita del fratello. Nel corso dell’intervista ha voluto lanciare un appello. Il ritorno di Iva Zanicchi in tv “Io lo dico sempre, dal 2019 salto al 2021 perché non lo voglio ricordare” ha detto la cantante ricordando l’anno difficile appena vissuto. Non solo il Coronavirus e la scomparsa del fratello, l’ultimo anno è stato segnato anche da un altro lutto, la morte del padre di sua figlia. La malattia del marito “Pippi”colpito da un tumore che, come raccontato dalla cantante: “Lui affronta ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, Ivaha raccontato la recente e terribile esperienza con il Covid-19, che le ha strappato l’amore del. La cantante si è mostrata forte, ma ancora profondamente provata più che dalla malattia daldella perdita del. Nel corso dell’intervista ha voluto lanciare un appello. Il ritorno di Ivain tv “Io lo dico sempre, dal 2019 salto al 2021 perché non lo voglio ricordare” ha detto la cantante ricordando l’anno difficile appena vissuto. Non solo il Coronavirus e la scomparsa del, l’ultimo anno è stato segnato anche da un altro lutto, ladel padre di sua figlia. La malattia del marito “Pippi”colpito da un tumore che, come raccontato dalla cantante: “Lui affronta ...

