Airbnb debutta a Wall Street con una valutazione di 47 miliardi (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Immagine: pixabay)Dopo anni di rinvii è arrivato anche l’atteso debutto sul mercato di Airbnb. La piattaforma degli affitti brevi si è presentata per l’avvio degli scambi il 10 dicembre sul listino Nasdaq con un prezzo di 68 dollari per azione, di molto superiore rispetto a quello previsto nei mesi scorsi che si attestava in una forchetta tra i 44 e i 50 dollari per azione. Come riporta Bloomberg, il 9 dicembre la società e i suoi principali investitori hanno piazzato circa 52 milioni di azioni al prezzo di 68 dollari l’una, dopo aver alzato la forchetta tra i 56 e i 60 dollari nei giorni precedenti. Con questa prezzo, la società potrebbe quindi arrivare a raccogliere oltre 3,5 miliardi di dollari, portando così la sua valutazione di mercato fino a 47 miliardi di dollari. Simili cifre, che fino a qualche mese fa erano ... Leggi su wired (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Immagine: pixabay)Dopo anni di rinvii è arrivato anche l’atteso debutto sul mercato di. La piattaforma degli affitti brevi si è presentata per l’avvio degli scambi il 10 dicembre sul listino Nasdaq con un prezzo di 68 dollari per azione, di molto superiore rispetto a quello previsto nei mesi scorsi che si attestava in una forchetta tra i 44 e i 50 dollari per azione. Come riporta Bloomberg, il 9 dicembre la società e i suoi principali investitori hanno piazzato circa 52 milioni di azioni al prezzo di 68 dollari l’una, dopo aver alzato la forchetta tra i 56 e i 60 dollari nei giorni precedenti. Con questa prezzo, la società potrebbe quindi arrivare a raccogliere oltre 3,5di dollari, portando così la suadi mercato fino a 47di dollari. Simili cifre, che fino a qualche mese fa erano ...

tvbusiness24 : #Airbnb debutta oggi in #Borsa. Il prezzo vola a 68 dollari - infoiteconomia : Airbnb debutta a Wall Street fiduciosa nei vaccini anti Covid: un barometro per la ripresa dei viaggi - newsfinanza : Airbnb debutta a Wall Street fiduciosa nei vaccini anti Covid: un barometro per la ripresa dei viaggi - AlessandraPuato : Airbnb debutta a Wall Street fiduciosa nei vaccini anti Covid: un barometro per la ripresa dei viaggi -