Barcellona-Juve 0-3: Cristiano Ronaldo padrone a casa Messi, Pirlo è primo! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA - Con Ronaldo tutto è possibile. Lo aveva capito la Juve la notte magica dello Stadium della rimonta all'Atletico Madrid, lo ribadisce il portoghese andando a prendersi il primo posto del girone ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA - Contutto è possibile. Lo aveva capito lala notte magica dello Stadium della rimonta all'Atletico Madrid, lo ribadisce il portoghese andando a prendersi il primo posto del girone ...

juventusfc : ?????????????????? ?? ???????????????????? ?? - juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @bonucci_leo19 pre #BarçaJuve ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - AndreaScaramuc1 : RT @Corriere: Barcellona-Juve 0-3: Ronaldo due volte in rete, batte Messi a casa sua. Bianconeri primi nel girone - LauraGrimi : RT @RobertoRenga: La miglior Juve dell'anno è prima nel girone. Da qui potrebbe ripartire in Italia ed Europa. Il peggior Barcellona, ma co… -