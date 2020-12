Le mani di Maduro sul Parlamento di una democrazia inesistente

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Con un astensionismo stellare, vicino al 70%, il partito chavista guidato dal presidente venezuelano Nicolassi è aggiudicato la maggioranza dell’Assemblea nazionale, finora l’unica istituzione non comandata dal partito socialista al governo. Il blocco d’opposizione guidato da Juan Guaidó ha boicottato le elezioni parlamentari di domenica, definendole una farsa progettata per conferire al regime autoritario diun’aria di legittimità democratica. Ma è un dato di fatto che peril voto sia stata un’opportunità per strappare alle opposizioni il controllo della nuova Assemblea che si insidierà il 5 gennaio e resterà in carica per 5 anni. Il governo ombra di Guaidò, sostenuto dagli Stati Uniti di Donald Trump anche tramite la politica della “massima pressione” sanzionatoria, non è riuscito a rovesciare “l’uomo forte” ...