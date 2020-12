“L’amore non ha barriere”. GF Vip, dopo la fuga Francesco Oppini torna nella casa: Tommaso Zorzi pronto a dire tutto (Di lunedì 7 dicembre 2020) Solo 3 giorni fa, nel corso di una delle puntate emotivamente più toccanti dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini aveva lasciato la casa. Il figlio di Alba Parietti, finito in più occasioni sotto i riflettori in questi mesi, aveva detto di non sentirsi pronto d affrontare altri mesi di permanenza nella casa. Ma la versione non convince del tutto. Soni molti infatti quelli che si domandano se Oppini abbia ricevuto pressing da mamma Alba Parietti. Poi nelle ultime ore la polemica è esplosa su Instagram, ad essere incriminata proprio una foto pubblicata dalla donna in cui lei stessa ha incensato l’amore fra Francesco e Cristina. “L’amore vince su tutto e per fortuna c’è ancora ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Solo 3 giorni fa, nel corso di una delle puntate emotivamente più toccanti dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip,aveva lasciato la. Il figlio di Alba Parietti, finito in più occasioni sotto i riflettori in questi mesi, aveva detto di non sentirsid affrontare altri mesi di permanenza. Ma la versione non convince del. Soni molti infatti quelli che si domandano seabbia ricevuto pressing da mamma Alba Parietti. Poi nelle ultime ore la polemica è esplosa su Instagram, ad essere incriminata proprio una foto pubblicata dalla donna in cui lei stessa ha incensato l’amore frae Cristina.vince sue per fortuna c’è ancora ...

alonlelyshadow : Mia nonna mi ha fatto la banana schiacciata con l’arancia,se questo non è amore non so come definirlo - IlSensoDiCerte : Alcune cose, oserei dire quasi tutte, non c'entrano con l'amore. L'amore è distratto, distorto da troppa razionalit… - giulyysalvatore : RT @xnianobsessed: “I love her Damon” “So do I” Ma nonostante ciò non si odieranno mai per questo. Perché l’amore fraterno vale più di ogn… - AnnaxLGxTS : RT @LILITH24595979: 'L’ amore non sta nel trovare qualcuno con cui vivere. Sta nel trovare qualcuno con cui non puoi vivere senza'. (Rafael… - UnTemaAlGiorno : RT @Alice69506068: L'amore è passione, ossessione, inferno e paradiso, è vivere #unSogno e, se non hai mai amato, non hai mai vissuto, vera… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’amore non Come saranno i matrimoni nel 2021? Ecco tutte le tendenze Fortune Italia