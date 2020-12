“Questa canzone è dedicata a lui” All together now | tutti in lacrime per le parole di J Ax E il muro “crolla”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 6 dicembre 2020) Un grande momento di musica durante la semifinale di AllNow: i 4 giudici si ebiscono in studio e qualcuno si commuove. In particolare, J Ax canta il suo brano Tutto tua madre e nelè possibile notare varie persone in. Il rapper riesce a commuovere propriocon laa suo figlio Nicolas, nato nell’anno 2017. Per anni ha pensato che non avrebbe mai avuto un bambino, ma fortunatamente dopo tanta sofferenza e difficoltà è riuscito a realizzare il grande sogno, formando una famiglia con la sua compagna Elaina. Per chi non lo sapesse, i due hanno lottato molto per diventare genitori e il brano parla proprio di questo percorso. Quando è uscito nel 2018 ha raggiunto un enorme successo in Italia, per il tema che affronta: la difficoltà di diventare ...