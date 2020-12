Domenica In, Vittoria Schisano si racconta: il passato difficile e i suoi grandi amori (Di domenica 6 dicembre 2020) Mara Venier torna con un imperdibile appuntamento del suo amatissimo show: ospite della nuova puntata di Domenica In è la splendida Vittoria Schisano, reduce da un’esperienza incredibile a Ballando con le Stelle. Nel corso della lunga chiacchierata nel salottino di Rai1, l’attrice si è raccontata a cuore aperto. “Oggi sono felice” – ha esordito Vittoria Schisano, con un sorriso radioso ad illuminare il suo volto – “È una felicità che mi è costata tanta fatica, ho dovuto combattere a lungo”. Ripercorrendo il suo difficile passato, l’attrice ha affrontato i lunghi anni trascorsi racchiusa in un corpo che non era il suo: “Mi è costato molto essere Giuseppe” – ha rivelato ai microfoni di Domenica In. Il suo è stato un percorso complicato, ... Leggi su dilei (Di domenica 6 dicembre 2020) Mara Venier torna con un imperdibile appuntamento del suo amatissimo show: ospite della nuova puntata diIn è la splendida, reduce da un’esperienza incredibile a Ballando con le Stelle. Nel corso della lunga chiacchierata nel salottino di Rai1, l’attrice si èta a cuore aperto. “Oggi sono felice” – ha esordito, con un sorriso radioso ad illuminare il suo volto – “È una felicità che mi è costata tanta fatica, ho dovuto combattere a lungo”. Ripercorrendo il suo, l’attrice ha affrontato i lunghi anni trascorsi racchiusa in un corpo che non era il suo: “Mi è costato molto essere Giuseppe” – ha rivelato ai microfoni diIn. Il suo è stato un percorso complicato, ...

teatrolafenice : ?? «Lo scopo di una discussione o di un dibattito non deve essere la vittoria, ma il miglioramento» (Joseph Joubert… - bubinoblog : VITTORIA SCHISANO A DOMENICA IN: 'DONATO È IL PRIMO, UNICO E SPERO ULTIMO UOMO DELLA MIA VITA' - Step_Anto_Inter : EDICOLA – L’avviso di Conte. L’Inter sale a -2 dal Milan. E si prepara per lo Shakhtar La prima pagina del giornale… - giovannella58 : RT @rome747: Una grande partita, una bella vittoria e poi questa merdata qui. #InterBologna #Eriksen Buona domenica amici ???? - il_lutz : @BausciaCafe Assurdo, una buona gara, Lukaku sempre più leader, Hakimi alla hakimi, Skrigno da essere un plusvalenz… -