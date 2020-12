Viminale, controlli più incisivi durante le feste. In campo 70mila agenti. Lamorgese: “Sarà un Natale di sacrifici” (Di sabato 5 dicembre 2020) “I controlli natalizi? Ci saranno circa 70mila forze dell’ordine addette a questi controlli ma non ci potrà essere una militarizzazione delle città, che andrebbe in controtendenza con l’apertura delle attività e lo shopping consentito”. E’ quanto ha detto a Sky Tg24 il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Sarà certamente un Natale particolare – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, di sacrifici, dovremmo allontanarci dalle nostre tradizioni. Ma sarà necessario perché ci consentirà di affrontare l’anno nuovo in maggiore sicurezza”. Alla domanda se saranno rafforzati i controlli alle frontiere, il ministro dell’Interno sottolinea come “saranno certamente da presidiare con controlli più incisivi, per evitare che si diffonda la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) “Inatalizi? Ci saranno circaforze dell’ordine addette a questima non ci potrà essere una militarizzazione delle città, che andrebbe in controtendenza con l’apertura delle attività e lo shopping consentito”. E’ quanto ha detto a Sky Tg24 il ministro dell’Interno, Lucianacertamente unparticolare – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, di sacrifici, dovremmo allontanarci dalle nostre tradizioni. Ma sarà necessario perché ci consentirà di affrontare l’anno nuovo in maggiore sicurezza”. Alla domanda se saranno rafforzati ialle frontiere, il ministro dell’Interno sottolinea come “saranno certamente da presidiare conpiù, per evitare che si diffonda la ...

MediasetTgcom24 : Viminale: droni, posti di blocco e controlli in case, ecco il piano di vigilanza anti Covid per il Natale #natale… - matteosalvinimi : Ecco il Natale che ci prepara il Viminale: droni, posti di blocco e controlli nelle case! [Sondaggio in story:… - Viminale : Controlli sulle misure anti #Covid_19 del #2dicembre. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?68.651 persone, 817 s… - LaStampa : Il Viminale: 70 mila agenti per i controlli durante le feste di Natale - clikservernet : Viminale, controlli più incisivi durante le feste. In campo 70mila agenti. Lamorgese: “Sarà un Natale di sacrifici” -