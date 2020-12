La stretta di Kim sull’economia della Corea del Nord

Leggi su it.insideover

(Di martedì 1 dicembre 2020) A volte tre indizi non bastano per fare una prova, a maggior ragione se stiamo parlando didel, uno dei Paesi più misteriosi del mondo. Eppure, gli ultimi indizi che arrivano da Pyongyang hanno fatto (ri)suonare cupi campanelli di allarme in merito alla situazione economica che starebbe attraversando l'”altra”. Partiamo dai dati InsideOver.