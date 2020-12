Di cosa parliamo oggi a Wired Trends 2021 – Sostenibilità (Di martedì 1 dicembre 2020) Tracciando la rotta per rilanciare l’economia dopo la crisi pandemica, il piano Next Generation Eu varato dalla Commissione europea ha indicato la Sostenibilità come uno dei tre pilastri sui quali fondare la ripartenza del Vecchio continente. Al di là di questioni vitali, come il contrasto ai cambiamenti climatici, in Wired Trends, con la collaborazione di Ipsos ed Edison, si parlerà di come temi quali l’ambiente e l’energia sono sempre più al centro della vita delle persone e delle aziende. Persone che sempre di più vivranno all’interno di smart city, spazi urbani nei quali l’utilizzo dei big data e delle tecnologie digitali contribuiranno a costruire ambienti sempre più sostenibili. Aziende che in settori come quello dell’economia circolare possono trovare nuovi mercati, all’insegna di uno sviluppo sostenibile. Siamo in streaming ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020) Tracciando la rotta per rilanciare l’economia dopo la crisi pandemica, il piano Next Generation Eu varato dalla Commissione europea ha indicato lacome uno dei tre pilastri sui quali fondare la ripartenza del Vecchio continente. Al di là di questioni vitali, come il contrasto ai cambiamenti climatici, in, con la collaborazione di Ipsos ed Edison, si parlerà di come temi quali l’ambiente e l’energia sono sempre più al centro della vita delle persone e delle aziende. Persone che sempre di più vivranno all’interno di smart city, spazi urbani nei quali l’utilizzo dei big data e delle tecnologie digitali contribuiranno a costruire ambienti sempre più sostenibili. Aziende che in settori come quello dell’economia circolare possono trovare nuovi mercati, all’insegna di uno sviluppo sostenibile. Siamo in streaming ...

Corriere : «Allentare significa andare incontro a una terza ondata. Non è un rischio. È una certezza. Allentare per cosa, poi?… - CHENBAE45959461 : RT @tutticomemily: Non mi sono soffermata su una cosa comunque, e lo faccio ora. Giulia sta sera ha ricevuto delle parole pesanti e gratuit… - itsmedomy_ : RT @tutticomemily: Non mi sono soffermata su una cosa comunque, e lo faccio ora. Giulia sta sera ha ricevuto delle parole pesanti e gratuit… - curadisplendere : RT @tutticomemily: Non mi sono soffermata su una cosa comunque, e lo faccio ora. Giulia sta sera ha ricevuto delle parole pesanti e gratuit… - inyoureyests : RT @tutticomemily: Non mi sono soffermata su una cosa comunque, e lo faccio ora. Giulia sta sera ha ricevuto delle parole pesanti e gratuit… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa parliamo Di cosa parliamo oggi a Wired Trends 2021 - Digital Transformation Wired.it Palermo, maxi confisca per Zummo, il costruttore del “sacco”. “Era a disposizione dei boss”

La Dia blocca undici aziende e conti per 150 milioni di euro all'imprenditore ritenuto vicino all’ex sindaco mafioso Vito Ciancimino. Le prime ...

Baglioni: «Io antico? Sono solo fedele alla mia storia e mi piacerebbe fare tv»

Incidere, lasciare un segno. Sembra una chimera nell'era della musica liquida. Non per Claudio Baglioni, che a 69 anni, venerdì 4 dicembre torna con un album kolossal sfidando le ...

La Dia blocca undici aziende e conti per 150 milioni di euro all'imprenditore ritenuto vicino all’ex sindaco mafioso Vito Ciancimino. Le prime ...Incidere, lasciare un segno. Sembra una chimera nell'era della musica liquida. Non per Claudio Baglioni, che a 69 anni, venerdì 4 dicembre torna con un album kolossal sfidando le ...