Adescavano minori con profili falsi sui social: arrestati due fidanzati (Di martedì 1 dicembre 2020) Una coppia di Termini Imerese, in provincia di Palermo, è stata arrestata dagli agenti della Polizia postale. Le accuse sono di violenza sessuale, adescamento di minori e divulgazione e detenzione di immagini video a contenuto pedopornografico. Il web continua a essere un luogo molto pericoloso, a causa di alcuni malintenzionati. In particolare per le generazioni L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

