Champions, per Juve-Dinamo Kiev la prima volta di un arbitro donna (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - Stéphanie Frappart è l'arbitro che dirigerà Juventus-Dinamo Kiev, in programma il 2 dicembre, per la Champions League. E' la prima volta che ad una donna viene assegnata la direzione di gara nell'ambito della più importante competizione per club in Europa. Nata a Herblay, un comune francese di 26.272 abitanti situato nel dipartimento della Val-d'Oise nella regione dell'Île-de-France a una ventina di cilometri da Parigi, Stéphanie Frappart è stata la prima donna ad arbitrare una partita di calcio maschile della Ligue 2 (la serie B francese) tra Niort e Brest nel 2014. Il fischietto rosa è poi tornato ad arbitrare partite di calcio femminile partecipando al Mondiale 2015, alle Olimpiadi 2016 (Canada - Australia e Brasile - ... Leggi su agi (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - Stéphanie Frappart è l'che dirigeràntus-, in programma il 2 dicembre, per laLeague. E' lavolta che ad unaviene assegnata la direzione di gara nell'ambito della più importante competizione per club in Europa. Nata a Herblay, un comune francese di 26.272 abitanti situato nel dipartimento della Val-d'Oise nella regione dell'Île-de-France a una ventina di cilometri da Parigi, Stéphanie Frappart è stata laad arbitrare una partita di calcio maschile della Ligue 2 (la serie B francese) tra Niort e Brest nel 2014. Il fischietto rosa è poi tornato ad arbitrare partite di calcio femminile partecipando al Mondiale 2015, alle Olimpiadi 2016 (Canada - Australia e Brasile - ...

juventusfc : #JuveDynamo si avvicina... - 2?? Per la pagina di storia, i due precedenti a Torino! - SkyTG24 : Stephanie #Frappart scenderà in campo mercoledì sera a Torino per la partita tra #Juventus e Dinamo Kiev:… - Corriere : Champions, per la prima volta una donna arbitro: sarà Stéphanie Frappart, per lei Juve-Dinamo Kiev - Vittii92 : @90ordnasselA @RealPiccinini Per me ha ragione Sandro ... uscire dalla champions con borussia möechengladbach e sch… - CaiaAngelo : @giovannibrenteg Guarda un po' chi ci ha buttato fuori dalla Champions per due di fila non sono funzionali? O il Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions per HTTP/1.1 Server Too Busy