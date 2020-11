LIVE Napoli-Roma 2-0, Serie A in DIRETTA: Fabian Ruiz trova il raddoppio in contropiede! (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Contropiede letale del Napoli, con Insigne che scappa sulla trequarti e serve l’accorrente Fabian Ruiz che piazza il mancino angolato. 64? Fabian Ruiz PIAZZA IL raddoppio IN contropiede! 2-0 DEL Napoli 62? Prova a crescere la Roma con un discreto giro palla: gli azzurri non lasciano spazi. 60? Manca poco più di mezz’ora alla fine del match: poco da segnalare nella seconda frazione. 58? La Roma sta provando ad alzare il baricentro ma gli azzurri sembrano in controllo. 55? Spinazzola scappa sulla sinistra: cross che lascia a desiderare. 52? I giallorossi hanno ripreso a giocare a rilento come sul finire della prima frazione: il ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Contropiede letale del, con Insigne che scappa sulla trequarti e serve l’accorrenteche piazza il mancino angolato. 64?PIAZZA ILIN2-0 DEL62? Prova a crescere lacon un discreto giro palla: gli azzurri non lasciano spazi. 60? Manca poco più di mezz’ora alla fine del match: poco da segnalare nella seconda frazione. 58? Lasta provando ad alzare il baricentro ma gli azzurri sembrano in controllo. 55? Spinazzola scappa sulla sinistra: cross che lascia a desiderare. 52? I giallorossi hanno ripreso a giocare a rilento come sul finire della prima frazione: il ...

chalobah : Il mondo del calcio piange, ma so che Napoli sta soffrendo piu di tutti. Legends live on forever. Riposa in pace DI… - DiMarzio : 'Dissero che il tango è un pensiero triste che si balla. E allora io, Tango, sono un pallone felice, perché… - MondoNapoli : LIVE - Cambio per il Napoli, entra Politano - - ftg_soccer : GOAL! Napoli in Italy Serie A Napoli 2-0 Roma More live scores: - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliRoma 2-0, raddoppia #Fabian Ruiz! -