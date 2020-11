Serie A, c’è Sassuolo-Inter: le formazioni ufficiali (Di sabato 28 novembre 2020) Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter, match della nona giornata della Serie A 2020/2021 Tutto pronto al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, dove tra poco meno di un’ora si giocherà Sassuolo-Inter, match della nona giornata della Serie A 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Roberto De Zerbi e Antonio Conte, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter, eccole: Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 M. Lopez, 73 Locatelli; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 18 Raspadori. A disposizione: 56 Pegolo, 2 Marlon, 4 Magnanelli, 5 Ayhan, 13 Peluso, 14 Obiang, 17 Muldur, 23 Traore, 30 Oddei, 68 Bourabia, 77 ... Leggi su intermagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Ledi, match della nona giornata dellaA 2020/2021 Tutto pronto al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, dove tra poco meno di un’ora si giocherà, match della nona giornata dellaA 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Roberto De Zerbi e Antonio Conte, hanno comunicato ledi, eccole:(4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 M. Lopez, 73 Locatelli; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 18 Raspadori. A disposizione: 56 Pegolo, 2 Marlon, 4 Magnanelli, 5 Ayhan, 13 Peluso, 14 Obiang, 17 Muldur, 23 Traore, 30 Oddei, 68 Bourabia, 77 ...

