Il Consiglio d’Europa stima il numero dei rom in Italia, ma non si capisce con quali criteri (Di sabato 28 novembre 2020) Stabilire quanti siano i rom in Italia senza prima definire i criteri secondo i quali un soggetto possa essere definito tale, risulta un’impresa fuori da ogni logica. È rom chi parla il romanès? Oppure chi pratica determinate tradizioni legate ad una lontanissima cultura orientale? Lo è chi vive sotto una tenda, dentro una roulotte o in lussuose ville dallo stile marcatamente kitsch? È rom semplicemente chi si definisce tale? E se un giorno cambiasse idea? E il figlio di un matrimonio misto come andrebbe considerato? Una prima, abbozzata risposta ci viene dalle istituzioni. Sono sicuramente rom quanti vivono nei “campi nomadi”. Gli altri? Difficile dirlo. Nel 2004 Stefania Pontrandolfo pubblicò un testo sui rom di Melfi dal titolo Un secolo di storia. Sei anni dopo la Gazzetta del Mezzogiorno riprese i dati della ricercatrice: “È un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Stabilire quanti siano i rom insenza prima definire isecondo iun soggetto possa essere definito tale, risulta un’impresa fuori da ogni logica. È rom chi parla il romanès? Oppure chi pratica determinate tradizioni legate ad una lontanissima cultura orientale? Lo è chi vive sotto una tenda, dentro una roulotte o in lussuose ville dallo stile marcatamente kitsch? È rom semplicemente chi si definisce tale? E se un giorno cambiasse idea? E il figlio di un matrimonio misto come andrebbe considerato? Una prima, abbozzata risposta ci viene dalle istituzioni. Sono sicuramente rom quanti vivono nei “campi nomadi”. Gli altri? Difficile dirlo. Nel 2004 Stefania Pontrandolfo pubblicò un testo sui rom di Melfi dal titolo Un secolo di storia. Sei anni dopo la Gazzetta del Mezzogiorno riprese i dati della ricercatrice: “È un ...

