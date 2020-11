Gp Bahrain, pole di Hamilton. Ferrari 11esima e 12esima (Di sabato 28 novembre 2020) Prima fila tutta Mercedes a Sakhir per il Gp del Bahrain, terzultima prova del mondiale di Formula1. Lewis Hamilton batte il compagno di squadra Valtteri Bottas per 289 millesimi. Max Verstappen deve accontentarsi del terzo tempo (+0.414) e della seconda fila, affiancato dal compagno di squadra Alexander Albon, staccato di un secondo e dieci millesimi da Hamilton. Sergio Perez e Daniel Ricciardo scatteranno dalla terza fila mentre è notte fonda per la Ferrari che non sfonda il muro del Q2: undicesimo tempo per Sebastian Vettel, dodicesimo per Charles Leclerc. Lewis Hamilton dunque centra la pole numero 98 in carriera in Formula 1. Il britannico, che dividerà la prima fila col compagno Bottas, si è detto soddisfatto nonostante qualche piccola sbavatura: "Stupisco i miei ragazzi e loro ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 28 novembre 2020) Prima fila tutta Mercedes a Sakhir per il Gp del, terzultima prova del mondiale di Formula1. Lewisbatte il compagno di squadra Valtteri Bottas per 289 millesimi. Max Verstappen deve accontentarsi del terzo tempo (+0.414) e della seconda fila, affiancato dal compagno di squadra Alexander Albon, staccato di un secondo e dieci millesimi da. Sergio Perez e Daniel Ricciardo scatteranno dalla terza fila mentre è notte fonda per lache non sfonda il muro del Q2: undicesimo tempo per Sebastian Vettel, dodicesimo per Charles Leclerc. Lewisdunque centra lanumero 98 in carriera in Formula 1. Il britannico, che dividerà la prima fila col compagno Bottas, si è detto soddisfatto nonostante qualche piccola sbavatura: "Stupisco i miei ragazzi e loro ...

