Feltri: «Me ne frego degli insulti della Boldrini, quando vengo criticato dagli stolti sono contento» (Di sabato 28 novembre 2020) Nuova round dello scontro tra Vittorio Feltri e Laura Boldrini. «Io penso che Mattia poteva anche pubblicarla, perché degli insulti della Boldrini sinceramente me ne frego». A dirlo, all’Adnkronos, è il direttore di Libero. «Anzi, quando vengo criticato dagli stolti sono contento, perché tutto ciò dimostra che ho ragione». Feltri Interviene con un affondo durissimo sulla querelle fra il figlio Mattia, direttore dell’Huffington Post, e la deputata “rossa”. Una querelle che ha ad oggetto proprio la sua persona. La decisione del direttore dell’Huffpost di non pubblicare un intervento della Boldrini sul ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020) Nuova round dello scontro tra Vittorioe Laura. «Io penso che Mattia poteva anche pubblicarla, perchésinceramente me ne». A dirlo, all’Adnkronos, è il direttore di Libero. «Anzi,, perché tutto ciò dimostra che ho ragione».Interviene con un affondo durissimo sulla querelle fra il figlio Mattia, direttore dell’Huffington Post, e la deputata “rossa”. Una querelle che ha ad oggetto proprio la sua persona. La decisione del direttore dell’Huffpost di non pubblicare un interventosul ...

SecolodItalia1 : Feltri: «Me ne frego degli insulti della Boldrini, quando vengo criticato dagli stolti sono contento»… - patripatty5 : RT @ImolaOggi: Feltri difende il figlio Mattia: 'me ne frego degli insulti della Boldrini. Quando vengo criticato dagli stolti sono content… - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Feltri difende il figlio Mattia: 'me ne frego degli insulti della Boldrini. Quando vengo criticato dagli stolti sono content… - RoxLory : RT @ImolaOggi: Feltri difende il figlio Mattia: 'me ne frego degli insulti della Boldrini. Quando vengo criticato dagli stolti sono content… - LB19712 : RT @ImolaOggi: Feltri difende il figlio Mattia: 'me ne frego degli insulti della Boldrini. Quando vengo criticato dagli stolti sono content… -