Coronavirus, scendono per la prima volta le terapie intensive: la svolta è attesa tra una settimana (Di giovedì 26 novembre 2020) Contagi in aumento rispetto a ieri, ma in netto calo (-19%) se prendiamo a confronto i dati di giovedì scorso. Risale il rapporto tamponi/positivi. Il virologo Pregliasco: 'Vediamo qualche piccola ... Leggi su today (Di giovedì 26 novembre 2020) Contagi in aumento rispetto a ieri, ma in netto calo (-19%) se prendiamo a confronto i dati di giovedì scorso. Risale il rapporto tamponi/positivi. Il virologo Pregliasco: 'Vediamo qualche piccola ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scendono Coronavirus, scendono i casi attivi e i ricoveri in regione. Modena conferma il calo ModenaToday Covid, Battiston: «Curva al picco e ora inizia la discesa»

La curva dell'epidemia di Covid-19 in Italia ha raggiunto il picco e sta cominciando a scendere. Questo significa che in media in Italia l'indice di contagio Rt è inferiore a 1, ...

Covid, l'analisi del fisico Battiston: "Curva al picco"

