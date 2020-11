“Lipocalin2” | ecco ormone anti-obesità | ferma la fame e fa sentire sazi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Potrebbe esserci una nuova via per curare l’obesita’: e’ stato scoperto unche e’ in grado di sopprimere l’assunzione di cibo e aumentare la senone dieta’. A dirlo e’ un nuovo studio internazionale pubblicato sulla rivista scientifica eLife, che ha notato questa stessa funzione sulle cavie e sugli esseri umani. L’in questione e’ l’Lcn2 (il Lipocalin2), che secondo i ricercatori potrebbe essere usato come un potenziale trattamento proprio dell’obesita’. L’Lcn2 e’ prodotto principalmente nelle cellule ossee e si trova nei topi, nelle scimmie e nell’uomo. La ricerca condotta sulle cavie ha dimostrato che somministrare l’Lcn2 sugli animali, a lungo termine, riduce l’assunzione di cibo e previene l’aumento di peso, senza portare a un rallentamento del loro metabolismo. “Lcn2 agisce come un segnale per ...