Inter-Real Madrid, le probabili formazioni: tante assenze per Zidane (Di mercoledì 25 novembre 2020) Inter-Real Madrid si affrontano a San Siro per la quarta giornata del gruppo B: nerazzurri chiamati alla vittoria. Le probabili formazioni Come una finale: Inter-Real Madrid si apprestano ad affrontarsi per la quarta giornata del gruppo B. Fischio d’inizio alle ore 21 per un match che sa di crocevia soprattutto per i colori nerazzurri. Infatti, la squadra di Conte è ultima nel girone con 2 punti in classifica ed è chiamata all’obbligo della vittoria per non veder sfuggire una qualificazione che sta diventando più complicata del previsto. Non sta meglio comunque la truppa di Zidane: la vittoria nella gara d’andata a Valdebebas ha rialzato i Meregues, portandoli a 4 punti al pari dello Shakthar e dietro al Borussia M’Gladbach (5). I ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 novembre 2020)si affrontano a San Siro per la quarta giornata del gruppo B: nerazzurri chiamati alla vittoria. LeCome una finale:si apprestano ad affrontarsi per la quarta giornata del gruppo B. Fischio d’inizio alle ore 21 per un match che sa di crocevia soprattutto per i colori nerazzurri. Infatti, la squadra di Conte è ultima nel girone con 2 punti in classifica ed è chiamata all’obbligo della vittoria per non veder sfuggire una qualificazione che sta diventando più complicata del previsto. Non sta meglio comunque la truppa di: la vittoria nella gara d’andata a Valdebebas ha rialzato i Meregues, portandoli a 4 punti al pari dello Shakthar e dietro al Borussia M’Gladbach (5). I ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? - FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - MatteoBarzaghi : Inter: Sensi ha ripreso a fare parte del lavoro con la squadra. Real Madrid: Benzema si allena ancora a parte e a q… - CBTipsStars1 : ????Inter - Real Madrid ????Multi C.Score - 0:2/1:2/ 0:3/1:3 ??6.00 - interclubpavia : ?? | QUIZ Verso #InterReal: quale ex giocatore del Real Madrid ed ex capocannoniere della Liga trovò il gol con la… -