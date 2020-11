Stefano D’Orazio, la Rai prende una decisione inaspettata: cambiati tutti i piani (Di martedì 24 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il ricordo di Stefano D’Orazio continua a essere più vivo che mai. Ed ecco che cosa ha deciso di fare la Rai per omaggiarlo. La morte di Stefano D’Orazio ha senza alcun dubbio sconvolto il mondo della musica. D’altronde si sta parlando di un personaggio che, come membro dei Pooh, ha fatto la storia della Leggi su youmovies (Di martedì 24 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il ricordo dicontinua a essere più vivo che mai. Ed ecco che cosa ha deciso di fare la Rai per omaggiarlo. La morte diha senza alcun dubbio sconvolto il mondo della musica. D’altronde si sta parlando di un personaggio che, come membro dei Pooh, ha fatto la storia della

nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Roby Facchinetti scrive una lettera per il suo amico fraterno Stefano D'Orazio #noneladurso - GammaStereoRoma : Stefano D'Orazio - Qui C'e Gente Speciale - DarioPanzac89 : RT @Costanzo: .@RobyFacchinetti si racconterà per la prima volta in tv dopo la scomparsa dell'amico fraterno Stefano D'Orazio... Ci vediamo… - Notiziedi_it : Uno speciale su Rai1 per ricordare Stefano D’Orazio: tutti i dettagli - fseviareggio : RT @Costanzo: .@RobyFacchinetti si racconterà per la prima volta in tv dopo la scomparsa dell'amico fraterno Stefano D'Orazio... Ci vediamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano D’Orazio Perché ho annunciato la sua morte Bobo Craxi straziante su Stefano D' Orazio | L' ultima cosa che ha fatto Zazoom Blog