Palermo | 22enne ferito al collo da un colpo inferto con una bottiglia rotta | fermato uno straniero

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 novembre 2020) Siamo alle solite. Ancora unoviolento in giro per i binari di una stazione. Un altro giovane vittima di una violenza fuori controllo. Un dramma evitato per un soffio, quello registrato questa mattina nello scalo ferroviario disu cui indagano i poliziotti intervenuti che, tempestivamente, hannoe assicurato alla giustizia l’aggressore, subito trasportato in questura per gli accertamenti del caso.alda unoE mentre gli agenti accompagnavano l’aggressorein questura per accertamenti e denuncia, i soccorritori andavano in aiuto delalcon unadi vetro ...