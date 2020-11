Lady Hakimi: “Io e Achraf tra Pasolini, Mina e Ghali. Legato a Lautaro e Agustina. Difetti…” (Di martedì 24 novembre 2020) Madre, moglie e attrice. Hiba Abouk, compagna di Achraf Hakimi e mamma del piccolo Amin, è una delle più famose attrici spagnole. La giovane, di origine tunisina, ha raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport alcuni retroscena della vita privata del calciatore dell'Inter: "Prima del lockdown ho avuto un po’ di tempo per vivere la vita dei milanesi: è stato un mese meraviglioso. Non ci si stanca mai di passare davanti al Duomo. Sono appassionata di moda e qui capisci perché Milano è la capitale del fashion. Non ho ancora visto quanto avrei voluto, ma ora è dura».Ha conosciuto l’Inter?"Voglio tuffarmi in questa famiglia, ma non ci sono ancora riuscita: ho solo visto due gare a San Siro prima della chiusura totale. Per ora Achraf ha Legato tantissimo con Lautaro e io con la sua fidanzata ... Leggi su golssip (Di martedì 24 novembre 2020) Madre, moglie e attrice. Hiba Abouk, compagna die mamma del piccolo Amin, è una delle più famose attrici spagnole. La giovane, di origine tunisina, ha raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport alcuni retroscena della vita privata del calciatore dell'Inter: "Prima del lockdown ho avuto un po’ di tempo per vivere la vita dei milanesi: è stato un mese meraviglioso. Non ci si stanca mai di passare davanti al Duomo. Sono appassionata di moda e qui capisci perché Milano è la capitale del fashion. Non ho ancora visto quanto avrei voluto, ma ora è dura».Ha conosciuto l’Inter?"Voglio tuffarmi in questa famiglia, ma non ci sono ancora riuscita: ho solo visto due gare a San Siro prima della chiusura totale. Per orahatantissimo cone io con la sua fidanzata ...

