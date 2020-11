Coronavirus, nipote si fa ricoverare con lo zio affetto da sindrome di Down (Di lunedì 23 novembre 2020) La storia di un eroe dei giorni nostri: il nipote asintomatico si fa ricoverare per assistere lo zio che ha contratto il Coronavirus, perché quest’ultimo, affetto da sindrome di Down, non è autosufficiente. Il nipote insieme allo zio per aiutarlo nella lotta contro il Coronavirus Matteo Merolla è un ragazzo di 29 anni che ha contratto il Coronavirus, ma è asintomatico. Anche lo zio, un uomo di 50 anni affetto da sindrome di Down, come lui ha contratto il virus, ma a differenza sua è stato ricoverato in gravi condizioni. Il giovane non ci ha pensato due volte: ha deciso di restare in ospedale – il Celio di Roma – con lo zio, per non lasciargli la mano durante il lungo e tortuoso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) La storia di un eroe dei giorni nostri: ilasintomatico si faper assistere lo zio che ha contratto il, perché quest’ultimo,dadi, non è autosufficiente. Ilinsieme allo zio per aiutarlo nella lotta contro ilMatteo Merolla è un ragazzo di 29 anni che ha contratto il, ma è asintomatico. Anche lo zio, un uomo di 50 annidadi, come lui ha contratto il virus, ma a differenza sua è stato ricoverato in gravi condizioni. Il giovane non ci ha pensato due volte: ha deciso di restare in ospedale – il Celio di Roma – con lo zio, per non lasciargli la mano durante il lungo e tortuoso ...

kkvignarca : RT @coordown: Una bella notizia, fatta di solidarietà e attenzione! #sindromediDown #trisomia21 #t21 #disabilità #covid19 - coordown : Una bella notizia, fatta di solidarietà e attenzione! #sindromediDown #trisomia21 #t21 #disabilità #covid19 - roma_e_roma : RT @romatoday: Coronavirus Roma, Matteo si fa ricoverare insieme allo zio down positivo al Covid: 'Non potevo lasciarlo solo' - Osea82 : Una bella storia - AdornatoAntonio : RT @romatoday: Coronavirus Roma, Matteo si fa ricoverare insieme allo zio down positivo al Covid: 'Non potevo lasciarlo solo' -