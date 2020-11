Fiorentina Benevento 0-1 LIVE: Improta porta in vantaggio gli ospiti (Di domenica 22 novembre 2020) Allo stadio Franchi, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Fiorentina e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Franchi”, Fiorentina e Benevento si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Benevento 0-1 MOVIOLA 42? Problema fisico per Frank Ribery – Il francese è a terra e sta ricevendo cure mediche. 40? Poche occasioni pericolose – Tanta tattica, tanti contrasti, ma pochissime occasioni da gol per entrambe le compagini. 21? Biraghi spreca da buona posizione – Sventagliata sulla sinistra per Ribery, che tocca centralmente per il rimorchio di Biraghi. Da buona posizione il terzino spara alto 14? Forte vento al Franchi – La ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Allo stadio Franchi, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 42? Problema fisico per Frank Ribery – Il francese è a terra e sta ricevendo cure mediche. 40? Poche occasioni pericolose – Tanta tattica, tanti contrasti, ma pochissime occasioni da gol per entrambe le compagini. 21? Biraghi spreca da buona posizione – Sventagliata sulla sinistra per Ribery, che tocca centralmente per il rimorchio di Biraghi. Da buona posizione il terzino spara alto 14? Forte vento al Franchi – La ...

danielelozzi : Il problema non è che il #Benevento abbia segnato al primo tiro in porta; il problema è che in 58’ non ricordo un t… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Fiorentina - Benevento 0-1, rete di Improta R. (BEN) - J__Jack : Io: *prendo Castrovilli* La Fiorentina: perde 800 partite, cambia allenatore e perde con il Benevento - rfutbol : Gol Benevento, Fiorentina 0-1 Benevento (min.54) #Fiorentina #Benevento #SerieA - Fiorentinanews : #FiorentinaBenevento 0?-1? 55' Tre cambi insieme per #Prandelli: fuori #Duncan, #Kouame e #Igor. Dentro #Pulgar,… -