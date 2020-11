LIVE Moto3 | GP Portogallo DIRETTA | Masià al top nella prima sessione | tra pochi minuti la FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) . CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 13.43 Anche in questo turno sono previsti 55e non 40 come consuetudine. 13.40 Mancano 10al via della, i piloti si apprestano a tornare in pista. 13.35 Per lavoltastoria, l’epilogo della MotoGP si tiene a Portimao. Il circuito, scelto come riserva per il 2021, è stato inaugurato nel 2008. Oltre alla Superbike, categoria fedele a questo tracciato, la F1 ha debuttato in questa location alcuni mesi fa. 13.32 Il sole splende a Portiamo. Non c’è vento nel meraviglioso impianto che sorgeregione dell’Algarve. 13.27 Questa mattina tre piloti sono scivolati lungo il tracciato. ...