Bresso | due agenti della Polizia Locale accoltellati mentre eseguono trattamento sanitario

(Di giovedì 19 novembre 2020)(Milano), 19 novembre 2020 " E' finito in tragedia il servizio di polizia locale di Bresso con il quale si sarebbe dovuto prelevare un paziente psichiatrico per condurlo in ospedale per un ...

Bresso (Milano), 19 novembre 2020 – E' finito in tragedia il servizio della polizia locale di Bresso con il quale si sarebbe dovuto prelevare un paziente psichiatrico per condurlo in ospedale per un t ...Due agenti della polizia locale sono rimasti feriti - uno in modo grave - dopo essere intervenuti in un appartamento di via Giuseppe Bologna a Bresso (Milano) per un Tso (Trattamento sanitario obbliga ...