GFVip, Elisabetta Gregoraci: ‘Flavio Briatore mi ha detto ti amo, sposiamoci di nuovo’ (Di martedì 17 novembre 2020) Quando si tratta di Elisabetta Gregoraci le bombette di gossip sono sempre dietro l’angolo. Come nelle scorse ore, quando parlando dell’ex marito Flavio Briatore con Giulia Salemi e Francesco Oppini la showgirl ha fatto una rivelazione a dir poco ‘choc’ (da leggere con la stessa intensità con cui Barbara d’Urso pronuncia questa parola): “Mi ha richiesto di sposarlo dopo il lockdown“. Giulia Salemi è davvero basita e replica: “Mi sento male… e tu no?”, riferendosi al rifiuto della Gregoraci di sposare nuovamente Briatore, ma la showgirl anche questa volta ha detto le cose a metà e non ha fornito una risposta chiara, preferendo ritrarsi. Elisabetta Gregoraci parla di Flavio ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 17 novembre 2020) Quando si tratta dile bombette di gossip sono sempre dietro l’angolo. Come nelle scorse ore, quando parlando dell’ex marito Flaviocon Giulia Salemi e Francesco Oppini la showgirl ha fatto una rivelazione a dir poco ‘choc’ (da leggere con la stessa intensità con cui Barbara d’Urso pronuncia questa parola): “Mi ha richiesto di sposarlo dopo il lockdown“. Giulia Salemi è davvero basita e replica: “Mi sento male… e tu no?”, riferendosi al rifiuto delladi sposare nuovamente, ma la showgirl anche questa volta hale cose a metà e non ha fornito una risposta chiara, preferendo ritrarsi.parla di Flavio ...

GrandeFratello : Dayane non usa mezzi termini: per lei Elisabetta non è altro che una privilegiata. Ed i toni non sono destinati a p… - ariperrucci : Ma quando finalmente riusciremo a buttare fuori la contessa ed Elisabetta? #GFVIP - daniela_dm16 : Ragazzi io capisco tutto però guardate le cose da un altro lato :Elisabetta ha praticamente risposto 'no' a Briator… - fra032412 : RT @fish_and_ship_: #gfvip Elisabetta confessa che Briatore le ha chiesto di risposarla e chiede a sé stessa perché lo sogna ancora Pier… - marlieputh_ : Ok che sull’età ci siamo... Ma Patty, tesoro, non sei mica la regina Elisabetta che pretendi tutta questa riverenza… -