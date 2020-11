Su Sky, l’omaggio a Gigi Proietti con film e speciali dedicati (Di lunedì 2 novembre 2020) Lunedì sera, nel giorno che avrebbe dovuto raccontare i primi ottant’anni di Gigi Proietti e che, invece, ne ha restituito notizia della morte, Sky ha deciso di dedicare la propria programmazione al genio romano. Su Sky Cinema Collection – Risate all’italiana, sarà alle 21.15 Il Premio, con Alessandro Gassmann, ad inaugurare l’omaggio a Proietti. Poi, due ore più tardi, La Mortadella, surreale commedia degli equivoci diretta da Mario Monicelli e recitata insieme a Sophia Loren e Danny DeVito. Entrambi i film saranno trasmessi in replica, su Sky Cinema Collection – Risate all’italiana, dalle 14.10 di martedì per restare disponibili nella collezione on demand Omaggio a Gigi Proietti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) Lunedì sera, nel giorno che avrebbe dovuto raccontare i primi ottant’anni di Gigi Proietti e che, invece, ne ha restituito notizia della morte, Sky ha deciso di dedicare la propria programmazione al genio romano. Su Sky Cinema Collection – Risate all’italiana, sarà alle 21.15 Il Premio, con Alessandro Gassmann, ad inaugurare l’omaggio a Proietti. Poi, due ore più tardi, La Mortadella, surreale commedia degli equivoci diretta da Mario Monicelli e recitata insieme a Sophia Loren e Danny DeVito. Entrambi i film saranno trasmessi in replica, su Sky Cinema Collection – Risate all’italiana, dalle 14.10 di martedì per restare disponibili nella collezione on demand Omaggio a Gigi Proietti.

cinematografoIT : L'omaggio di @SkyCinema a #GigiProietti con una programmazione a lui dedicata su Sky Cinema Collection – Risate all… - SkyItalia : Con Gigi Proietti se ne va un pezzo di noi; l'attore, drammaturgo e regista romano avrebbe compiuto oggi 80 anni. S… - SkyArte : In un momento di grande difficoltà per le sale e per tutti i professionisti dello spettacolo, «Sipario! Storie di t… - infoitcultura : Sean Connery, l'omaggio di Sky Cinema: da 'Gli Intoccabili' a 'Scoprendo Forrester' - infoitcultura : Sean Connery: l’omaggio di Rai e Sky -

Ultime Notizie dalla rete : Sky l’omaggio C'era una volta a Hollywood in prima tv su Sky Cinema:Le Foto Sky Tg24