Roma-Fiorentina 2-0 | Fonseca | “Grandissima partita | soprattutto in difesa”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) “La squadra ha fatto una grandissimacontro una bellissima squadra, ma oggi siamo stati bene quasi tutti, sempre con gran sicurezza difensiva e sempre uscendo veloci per fare altri gol”. Lo ha detto l’allenatore dellaPauloal termine del match vinto per 2-0 contro lain cui a brillare è stata in particolare la fase difensiva dei giallorossi: “La squadra ha fiducia a giocare a tre, è più sicura difensivamente. Stiamo giocando bene, possiamo usare anche altri moduli ma non abbiamo ragione per cambiare. Ma io sono sempre equilibrato – aggiunge il portoghese ai microfoni di Sky Sport – non è che siccome abbiamo vinto stasera possiamo sentirci da scudetto. Ho già detto che sono Inter e Juventus le due favorite”. Il ...