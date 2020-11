Mario Rigoni Stern, alpino e scrittore (Di domenica 1 novembre 2020) Mario Rigoni Stern era nato ad Asiago il 1 novembre del 1921. E’ stato un militare nonché un grande scrittore italiano. Era molto legato affettivamente alla sua terra e discendeva dalla famiglia dell’ultimo cancelliere della Federazione dei Sette Comuni. La famiglia. soprannominata Stern, commerciava i prodotti delle malghe alpine. Compì i suoi studi fino al terzo avviamento professionale, successivamente iniziò a lavorare presso la bottega di famiglia. Mario Rigoni Stern, credits: webMario Rigoni Stern, l’esperienza da militare Nel 1938 Rigoni Stern entrò come volontario nella scuola militare di alpinismo, ad Aosta. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020)era nato ad Asiago il 1 novembre del 1921. E’ stato un militare nonché un grandeitaliano. Era molto legato affettivamente alla sua terra e discendeva dalla famiglia dell’ultimo cancelliere della Federazione dei Sette Comuni. La famiglia. soprannominata, commerciava i prodotti delle malghe alpine. Compì i suoi studi fino al terzo avviamento professionale, successivamente iniziò a lavorare presso la bottega di famiglia., credits: web, l’esperienza da militare Nel 1938entrò come volontario nella scuola militare di alpinismo, ad Aosta. ...

Mario Rigoni Stern fu un militare e scrittore italiano, esponente del neorealismo. Il suo romanzo più noto è Il sergente nella neve (1953).

