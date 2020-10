Coronavirus | positiva anche la conduttrice Paola Perego

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo Carlo Conti toccaallaLa curva dei contagi da Covid – 19 continua tristemente a salire e non lo si vede solo dai dati madagli annunci da parte di conduttori, sportivi e vip. Leggi: Federica Pellegrini: “Finalmente negativa” Nelle ultime oresi è confessata e su Instagram ha spiegato di aver contratto il Covid, di essere asintomatica e sotto controllo medico. Qualche giorno fa, laera tornata in tv, ed era stata ospite del programma di Barbara Palombelli, ‘Forum’, show di rete quattro che ha condotto anni fa. In occasione del suo intervento hapresentato il suo libro “Dietro le quinte”. Visualizza questo post su ...

fanpage : La donna non ha voluto rinviare i festeggiamenti, invitando 60 persone. Salgono a 237 i contagi nella cittadina - TG24info : #Boville - Maestra della primaria positiva, negativi invece gli alunni delle medie - - LaCnews24 : Coronavirus, pediatra positiva a Drapia: si lavora per risalire ai contatti #calabrianotizie #newscalabria - cervelli_carlo : RT @opificioprugna: Coronavirus. Federica Pellegrini ora è lievemente positiva, ma nel frattempo si sono ammalate sei suore di clausura. I… - Notiziedi_it : Paola Perego positiva al coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positiva

BresciaToday

Come stare al fianco di bambini, bambine e adolescenti in questo periodo di incertezza che si protrae da mesi? Abbiamo raccolto alcuni consigli e articoli utili per affrontare insieme quest’emergenza ...Il bollettino della Regione Puglia fa segnare numeri importanti. Si registra anche il record di tamponi effettuati in una sola giornata: sono 7.083 ...