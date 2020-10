Antonella Elia a Elisabetta Gregoraci: “Come una gatta in calore” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuova emozionante puntata al GF Vip con Alfonso Signorini: si discute in casa del rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, arriva il commento di Antonella Elia Antonella Elia (Instagram, @AntonellaEliatv) – Elisabetta Gregoraci (Instagram, @ElisabettaGregoracireal)Ritorna con un nuovo appuntamento anche stasera, il GF VIP, l’amato e famosissimo reality show condotto con grande talento e successo da Alfonso Signorini: la provocazione di Antonella Elia ad Elisabetta Gregoraci. Il foltissimo e nutrito pubblico di telespettatori è incollato allo ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuova emozionante puntata al GF Vip con Alfonso Signorini: si discute in casa del rapporto trae Pierpaolo Petrelli, arriva il commento di(Instagram, @tv) –(Instagram, @real)Ritorna con un nuovo appuntamento anche stasera, il GF VIP, l’amato e famosissimo reality show condotto con grande talento e successo da Alfonso Signorini: la provocazione diad. Il foltissimo e nutrito pubblico di telespettatori è incollato allo ...

_Mieczyslaw__ : RT @jupitears: Stefania ?? Antonella Elia distruggere Eligreg #gfvip - ItaTvfan : Stefania attrice di Signorini come Zorzi e Antonella Elia l'anno scorso... #GFVIP Reality Fiction - urilhadepolhu : RT @BITCHYFit: Antonella Elia la tocca pianissimo: “Sembravi una gatta in calore” #GFVip - bimbadiziamara : RT @peularis: Signorini che riprende Stefania con tono polemico perché si è permessa di avere dubbi sulla trasparenza e correttezza di Elis… - pascaziomarco : RT @BITCHYFit: Antonella Elia la tocca pianissimo: “Sembravi una gatta in calore” #GFVip -