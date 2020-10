F1, UFFICIALE: Pierre Gasly confermato in AlphaTauri anche nel 2021, rinnovo annuale per il francese (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Proseguirà almeno per un’altra stagione il rapporto tra Pierre Gasly e AlphaTauri, con la scuderia di Faenza che ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto per il 2021 con il pilota francese. Una conferma assolutamente meritata che negli ultimi giorni non sembrava però più così scontata, alla luce di un possibile sviluppo di mercato che avrebbe messo in discussione il suo posto nella griglia dell’anno prossimo in Formula 1. Gasly, vincitore del Gran Premio d’Italia 2020 a Monza, occupa attualmente la nona piazza nel Mondiale con 63 punti ma è ancora pienamente in corsa anche per il quarto posto, distante 17 punti a cinque round dal termine della stagione. “Sono davvero felice di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Proseguirà almeno per un’altra stagione il rapporto tra, con la scuderia di Faenza che ha annunciato ufficialmente ildi contratto per ilcon il pilota. Una conferma assolutamente meritata che negli ultimi giorni non sembrava però più così scontata, alla luce di un possibile sviluppo di mercato che avrebbe messo in discussione il suo posto nella griglia dell’anno prossimo in Formula 1., vincitore del Gran Premio d’Italia 2020 a Monza, occupa attualmente la nona piazza nel Mondiale con 63 punti ma è ancora pienamente in corsaper il quarto posto, distante 17 punti a cinque round dal termine della stagione. “Sono davvero felice di ...

