Estate INPSieme

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cos’è Ogni anno l’INPS, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, bandisce borse di studio per soggiorni estivi di vacanza e studio in Italia, della durata di una o due settimane, e all’estero, della durata di due settimane.È un’opportunità interessante in cui ai momenti ricreativi e sportivi si alternano varie attività culturali, gite e, soprattutto per l’estero, lo studio di una lingua straniera.Ai giovani disabili è data la possibilità di avvalersi di assistenza continua di personale qualificato, con costi a carico dell’Istituto.I soggiorni sono aperti ai figli, agli orfani e agli equiparati degli iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST o alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (ex Fondo Credito). Tipi di soggiorni Soggiorni in Italia: per i giovani tra i 7 e 14 anni. Aree ...