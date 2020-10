Contro il Covid-19, Milano Linate lancia la prima esperienza di viaggio “touchless” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo l’introduzione del Face Boarding, a Milano Linate il viaggio diventa ancora più touchless grazie all’arrivo delle nuove macchine EDS-CB con tecnologia TAC per il Controllo dei bagagli a mano che sostituiscono quelle X-Ray. Da oggi non si dovrà più aprire il bagaglio per estrarre liquidi, creme, PC e iPad ai Controlli di sicurezza. Milano Linate è il primo aeroporto in Italia a dotarsi di questa nuova tecnologia e il primo in Europa ad effettuare la totalità dei Controlli dei bagagli a mano con le macchine TAC. La nuova tecnologia aumenta l’efficacia dei Controlli di sicurezza grazie al riconoscimento automatico degli esplosivi e, grazie alle immagini 3D ad alta risoluzione, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo l’introduzione del Face Boarding, aildiventa ancora più touchless grazie all’arrivo delle nuove macchine EDS-CB con tecnologia TAC per illlo dei bagagli a mano che sostituiscono quelle X-Ray. Da oggi non si dovrà più aprire il bagaglio per estrarre liquidi, creme, PC e iPad ailli di sicurezza.è il primo aeroporto in Italia a dotarsi di questa nuova tecnologia e il primo in Europa ad effettuare la totalità deilli dei bagagli a mano con le macchine TAC. La nuova tecnologia aumenta l’efficacia deilli di sicurezza grazie al riconoscimento automatico degli esplosivi e, grazie alle immagini 3D ad alta risoluzione, ...

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 ottobre 2020 Covid, von der Leyen: Capisco che siamo stanchi, ma non dobbiamo mollare La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in ...

Fosse per gli 'anti-tutto' del Covid arriveremmo alla catastrofe umanitaria ed economica

anti un Presidente del Consiglio non eletto (che ci volete fare non lo capiscono proprio e perseverano nella loro ignoranza Forse sarebbe il caso di utilizzare una espressione molto volgare ma ve la ...

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 ottobre 2020 Covid, von der Leyen: Capisco che siamo stanchi, ma non dobbiamo mollare La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in ...