LIVE – Trento-Olimpia Milano 43-66 | gara-4 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Il LIVE in diretta di Trento-Olimpia Milano , sfida valida come gara-4 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La formazione lombarda ha centrato l’obiettivo di riprendersi il fattore campo, perso nella prima partita della Serie , grazie alla ...

Il LIVE in diretta di Fortitudo Bologna-Rieti , sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Ad affrontarsi sono due squadre che hanno superato i quarti di finale senza sconfitte, regolando in tre ...

Il LIVE in diretta di Forlì-Trieste, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Prende il via la Serie tra le due formazioni, a caccia di un posto nella finale del Tabellone Oro, per poter puntare alla ...