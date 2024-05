Iran - i vecchi elicotteri americani risalgono agli anni ' 70 | manutenzione scarsa e pezzi di ricambio introvabili per sanzioni e guerre

Tv Israele, 'per fonti occidente Raisi non è sopravvissuto' - Tv Israele, 'per fonti occidente Raisi non è sopravvissuto' - (ANSA) - TEL AVIV, 19 MAG - "Non è ancora chiaro cosa sia successo all'elicottero del presidente dell'iran, ma fonti diplomatiche in Occidente stimano che Raisi non sia sopravvissuto all'incidente".

Raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: come sta, i soccorsi difficili e le informazioni contraddittorie. Cosa sappiamo - Raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: come sta, i soccorsi difficili e le informazioni contraddittorie. Cosa sappiamo - In iran è stato segnalato inizialmente un «incidente» ad un elicottero su cui viaggiava il presidente Ebrahim Raisi ed il suo entourage. Lo ha riportato il Guardian citando la tv di Stato iraniana, ...

Incidente in elicottero per il presidente iraniano Raisi, ricerche in corso - Incidente in elicottero per il presidente iraniano Raisi, ricerche in corso - Il presidente dell’iran Ebrahim Raisi è rimasto coinvolto in un incidente con l’elicottero a bordo del quale stava viaggiando insieme ad alcuni funzionari. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna ...