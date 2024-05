Iran | incidente all’elicottero del presidente Raisi Ricerche da parte dell’Esercito Khamenei convoca riunione urgente

(Di domenica 19 maggio 2024) Avrebbe avuto unl'elicottero che trasportava iliano, Ebrahim, ed il suo entourage. Si parla di atterraggio di emergenza a causa delle cattive condizioni del meteo. Ma le e notizie sono però contradditorie. L'agenzia russa Tass riporta che l'agenziaiana Mehr ha poi cancellato la notizia secondo cui iliano non è stato ferito e si stava recando a Tabriz. Tutte le risorse dell'esercito sono utilizzate per le operazioni di ricerca e salvataggio L'articolo proviene da Firenze Post.

