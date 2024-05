Iran - così la tv di Stato ha dato l' annuncio dell' atterraggio d' emergenza per l' elicottero di Raisi

(Di domenica 19 maggio 2024) Un incidente ha coinvolto l'che trasportava il presidenteiano Ebrahim, che ha dovuto effettuare un “difficile” d'. Lo ha riferito la televisione diiana, che non ha fornito ulteriori dettagli.stava viaggiando nella provinciaiana'Azerbaigian orientale. La TV diha descritto l'area in cui si è verificato l'incidente come vicina a Jolfa, una città al confine con lo'Azerbaigian, a circa 600 chilometri a nord-ovesta capitaleiana, Teheran.si trovava in Azerbaigian oggi per inaugurare una diga con il presidente azero Ilham ...

