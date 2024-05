Ministro slovacco - l' aggressore forse non era un lupo solitario

(Di domenica 19 maggio 2024) Il ministero dell'Internoritiene che non sia escluso che l'attentatore di Robert Fico non fosse un. "Stiamo lavorando anche allo scenario che non si sia trattato di un, ma che sia coinvolto un gruppo". Lo ha detto ilMatus Sutaj Estok in una conferenza stampa a Bratislava.

Probabilmente il premier slovacco Robert Fico ce la farà, ma lo spettro della violenza politica torna ad aggirarsi per il Vecchio Continente. In vista delle europee, Bruxelles è preoccupata. "Condanniamo ogni atto di violenza contro personalità ...

Il premier Fico di nuovo sotto i ferri. "Le sue condizioni restano critiche" - Il premier Fico di nuovo sotto i ferri. "Le sue condizioni restano critiche" - Il ministro dell'Interno Matú utaj Etok ritiene che Cintula avrebbe sparato per motivi politici non ancora ben chiari, anche se «il sospettato non è membro di alcun gruppo politico radicalizzato, è ...