(Di domenica 19 maggio 2024) Nell’Azerbaigian persiano si è verificato un incidente che ha coinvolto iliano Ebrahime altri esponenti di spicco del governo, suscitandopreoccupazione a livello globale. Il convoglio di elicotteri, nel quale viaggiavano, si è trovato in difficoltà a causa di una fitta nebbia circa 600 chilometri a nord di Teheran, complicando notevolmente le operazioni di soccorso in un’area geograficamente complessa. Non appena si è diffusa la notizia dell’incidente, squadre di soccorso dotate di droni sono state immediatamente mobilitate per individuare i passeggeri e fornire assistenza. Tuttavia, la densità della nebbia ha impedito persino a un elicottero di soccorso di effettuare l’atterraggio nelle immediate vicinanze, evidenziando le sfide logistiche poste dalle condizioni meteorologiche avverse e ...