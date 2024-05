Leonardo Moretti non desiste e prosegue la sua protesta in cima ad una gru a Firenze , vicino al palazzo di giustizia. E' dalle 9 di ieri, 3 maggio 2024, che il 61enne, residente in Umbria, si è arrampicato a un'altezza di qualche decina di ...

E' al terzo giorno di protesta oggi, 5 maggio 2024, Leonardo Moretti, 61enne umbro che venerdì mattina si è arrampicato in cima ad una gru di un cantiere davanti al Palazzo di Giustizia di Firenze per manifestare contro presunti soprusi subiti dal ...

Firenze , 6 maggio 2024 – termina , al quarto giorno , la protesta di Leonardo Moretti . Il 61enne residente in Umbria che si era arrampicato a 30 metri di altezza per manifestare contro presunti soprusi subiti dal sistema giudiziario, è sceso stamani ...

Firenze, protesta ex Gkn: una trentina di operai tutta la notte nel giardino della Regione a Novoli - firenze, protesta ex Gkn: una trentina di operai tutta la notte nel giardino della Regione a Novoli - Non si ferma la protesta di operai ex Gkn e manifestanti a firenze. Circa una trentina hanno trascorso la notte scorsa, 19 maggio 2023, accampati con alcune tende nel giardino davanti i palazzi della ...

Tutti in piazza, i CCCP scelgono Bologna per la prima data del tour - Tutti in piazza, i CCCP scelgono Bologna per la prima data del tour - Il concerto dei CCCP Fedeli alla Linea è alle porte. La prima data del tour estivo è prevista a Bologna (in piazza Maggiore) martedì 21 maggio, quando una piazza stracolma saluterà il ritorno in pompa ...

Ex Gkn, operai accampati davanti alla Regione. Diecimila in corteo per le strade di Firenze - Ex Gkn, operai accampati davanti alla Regione. Diecimila in corteo per le strade di firenze - firenze - Gli operai ex Gkn si sono accampati nello spazio verde davanti al palazzo della Regione, al termine del corteo di 10.000 persone partito nel ...