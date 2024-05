Premier League - il Manchester City è CAMPIONE | sono quattro di fila e DIECI in totale

Se il Manchester City batterà il West Ham sarà nuovamente campione qualsiasi cosa succeda all’Emirates, dove, una volta tanto in contemporanea, si gioca Arsenal-Everton. In caso contrario i Citizens dovranno sperare che la squadra di Arteta non ...

Il video con gli Highlights e i gol di Manchester City-West Ham 3-1, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Missione compiuta per la squadra di Guardiola, che vince ancora un titolo difendendo il primo ...

Il Manchester City è campione d’Inghilterra per la decima volta! - Il manchester city è campione d’Inghilterra per la decima volta! - Il manchester city di Guardiola vince la Premier League per la decima volta nella sua storia. Per la prima volta un club inglese lo vince per 4 anni di fila.