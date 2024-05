(Di domenica 19 maggio 2024)San Giovanni, 19 maggio 2024 – Dopo quattro cause contro il ministero della Pubblica Istruzione e due contro ildiSan Giovanni, un’altracon una bambina disabile ha dovuto presentare un ricorso al tribunale di Monza per vedere riconosciute la totalità delle ore di assistenza educativa che erano già state indicate nel Pei, il piano educativo individualizzato. Negli anni passati, Miur e municipio erano stati condannati per: secondo la sentenza del 2023, infatti, l’assegnazione di meno ore rispetto a quelle richieste “si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità di fruizione del servizio scolastico e concretizza unaindiretta che ha l’effetto di mettere un bambino contà ...

Gigi D’Alessio ha compiuto 57 anni il 25 febbraio 2024; in occasione del suo compleanno si è riunito con tutti i suoi figli , in attesa che ne arrivi un altro fra poco! Gigi D’Alessio è padre di cinque figli e il sesto è già in arrivo: la sua ...

Sesto, discriminazione degli alunni disabili. Una famiglia fa causa al Comune - sesto, discriminazione degli alunni disabili. Una famiglia fa causa al Comune - Istanza al tribunale di Monza: la piccola non avrebbe ricevuto durante l'anno scolastico le ore di assistenza educativa dovute. Gli avvocati del municipio: “Non è la prima volta, si rischia l’interven ...

Vercelli, bimbo di 5 mesi muore azzannato dal pitbull di famiglia. Era in braccio alla nonna - Vercelli, bimbo di 5 mesi muore azzannato dal pitbull di famiglia. Era in braccio alla nonna - È morto dopo essere stato azzannato da un pitbull. La vittima è un bambino di soli cinque mesi. È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì a Palazzolo Vercellese, cittadina in provincia di Vercelli. S ...

Sesto, Alstom apre le porte alle famiglie dei dipendenti: l’open day tecnologico per ragazzi e bambini - sesto, Alstom apre le porte alle famiglie dei dipendenti: l’open day tecnologico per ragazzi e bambini - Laboratori suddiviso per fasce d’età e la presentazione delle innovazioni sviluppate dall'azienda, come il robot intelligente Spiroll. "Con questi eventi vogliamo avvicinare i nuovi talenti e gli inge ...