Guerra ultime notizie Iran - elicottero con a bordo Raisi coinvolto in un incidente Giallo sulle sue sorti Soccorsi difficil - 3 dispersi

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - atterraggio d’emergenza per elicottero col presidente Raisi 14:04: Europee: Meloni, elezioni decisive, si può porre fine a maggioranze contronatura 13:15: Europee: Le Pen, con Meloni ci sono punti in ...

Raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: come sta, i soccorsi difficili e le informazioni contraddittorie. Cosa sappiamo - Raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: come sta, i soccorsi difficili e le informazioni contraddittorie. Cosa sappiamo - In Iran è stato segnalato inizialmente un «incidente» ad un elicottero su cui viaggiava il presidente Ebrahim Raisi ed il suo entourage. Lo ha riportato il Guardian citando la tv di Stato iraniana, ...

Incidente in elicottero per il presidente iraniano Raisi, ricerche in corso - Incidente in elicottero per il presidente iraniano Raisi, ricerche in corso - Il presidente dell’Iran Ebrahim Raisi è rimasto coinvolto in un incidente con l’elicottero a bordo del quale stava viaggiando insieme ad alcuni funzionari. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna ...