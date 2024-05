Calcio femminile C Jesina - doppio gol Costadura-Tozzo per il congedo dal Cardinaletti

(Di domenica 19 maggio 2024) Ultima di campionato casalinga per la formazione del riconfermato Casaccia. Domenica a Trento cala il sipario su una stagione senza dubbio positiva con tutti gli obiettivi raggiunti JESI, 19 maggio 2024 – Vince lanella sua ultima partita casalinga di campionato. In gol. Capitan Crocioni al centro del campo per i saluti di inizio gara e scelta del campo Domenica prossima a Trento calerà il sipario su una stagione senza dubbio positiva con tutti gli obiettivi raggiunti.– Cantori, Ciccarelli, Gigli,, Fiorella, Daple, Gambini, Lancioni, Enriconi, Crocioni, Corda. All. Casaccia – A disp. Generali C., Generali F., Mella,, Mastrovincenzo, Zambonelli, Coscia, Montesi, Modesti VILLORBA – Boanda, Ciferri, Morettin, Foltran, Gava, Zilli D., ...

Tripletta di Crocioni e reti di Corda e Mastro vince nzo. Domenica a Jesi il Villorba. La società ringrazia tutti per il risultato acquisito in una stagione programmata in maniera chiara e con obiettivi precisi JESI, 13 maggio 2024 – In un sol colpo ...

Con mister Lorenzo carotti anche Renato Bargnesi. Altra uscita a Gubbio sia per i Giovanissimi (26 maggio) che per i Primi Calci (9 giugno) JESI, 16 maggio 2024 – Nell’ambito di un percorso di crescita continua i Giovanissimi della Junior Jesina ...

Il calcio piange Olivo Filipputti : "Colonna della Jesina anni ‘60" - Il calcio piange Olivo Filipputti : "Colonna della jesina anni ‘60" - L'avvocato Marco Polita e Gianni Angelucci ricordano con affetto Olivo Filipputti, ex calciatore e uomo stimato a Jesi. La sua scomparsa ha colto tutti di sorpresa, lasciando un vuoto nel cuore della ...

L’ex Latina Bedetti “Gabrielloni del Como esempio per i giovani” - L’ex Latina Bedetti “Gabrielloni del Como esempio per i giovani” - Visualizzazioni: 151 Fresco di salvezza Daniele Bedetti, attuale vice-allenatore dello United Riccione in Serie D ed ex vice-allenatore di club quali Vis Pesaro e Latina calcio (entrambe le avventure ...

Jesina Kevin Trudo distrutto: «Retrocedere con questa maglia, dolore enorme» - jesina Kevin Trudo distrutto: «Retrocedere con questa maglia, dolore enorme» - Dopo il playout perso in casa con la Monturanese, il capitano è stato l'unico a non essere contestato, con un atto d'amore per la maglia era entrato in campo rischiando la salute contro il parere dei ...