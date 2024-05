Premier League - i verdetti | City campion - Tottenham in Euro -a, il Chelsea spera nello United

Il video con gli Highlights e i gol di Liverpool-Wolverhampton 2-0, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Addio da eroe per Jurgen Klopp e tanta commozione ad Anfield: poi c’è anche il campo e i Reds ...

Il video con gli Highlights e i gol di Brighton-Manchester United 0-2, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Non c’è nulla in palio, ma per i padroni di casa è la partita dell’addio di De Zerbi. I Red ...

Il Manchester City ha vinto la Premier League, per la quarta volta consecutiva - Il Manchester City ha vinto la premier league, per la quarta volta consecutiva - La squadra di calcio maschile del Manchester City ha vinto la premier league, il massimo campionato inglese. Si è assicurato la vittoria battendo nell’ultima giornata di campionato il West Ham per 3-1 ...

