Usa - russi a D-Day? Ricorderanno lotta a veri nazisti a Kiev

Gli USA permettono a Macron di provocare Mosca - ma al momento della verità lasceranno gli europei soli contro la Russia Macron insiste con l’idea malsana delle truppe europee sul suolo ucraino. Washington non fa nulla per trattenerlo, anzi ha approvato l’ennesimo pacchetto di aiuti miliardari per Kiev. Ma un articolo del Foreign Affairs è rivelatore delle reali ...

